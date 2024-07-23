В центре Челябинска по программе КРТ построят жилой квартал с 25‑метровым бассейном

Новый ЖК на 704 квартиры будет сочетать элементы сталинского ампира и конструктивизма

Застройщики Челябинска работают по программе комплексного развития территории (КРТ). Вместо ветхих районов, устаревших рынков, промзон и пустырей в городе строят современные жилые комплексы. Напротив гранд-отеля «Видгоф», где был практически заброшенный участок, к концу 2027 года появится квартал «Голос Меридиан». Новый ЖК объединит два больших и разноэтажных дома, 25-метровый бассейн, встроенный детский сад, автостоянку. Презентацию проекта устроили прямо на строительной площадке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Участок на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской недавно обнесли забором. Внутри территории кипит работа. Уже вырыт котлован под новый жилой комплекс. Строительство идет по программе КРТ. Раньше напротив гранд-отеля «Видгоф» были кафе, которое несколько лет назад горело, и пустырь. Проектом строительства предусмотрены две очереди. Первая ориентирована на проспект Ленина, ее планируют сдать в октябре 2027 года. А к концу 2027-го намерены закончить все работы. Новые многоэтажки, как отмечают в группе «Голос», совместят в себе элементы сталинского ампира и конструктивизма. Эти архитектурные стили есть в центре Челябинска и в Тракторозаводском районе.





Квартал будет состоять из 10 секций высотой от 8 до 22 этажей. Часть квартир сделают с террасами. Запланированы встроенный детский сад, кафе и ресторан, магазины. Под всем ЖК разместят двухуровневую парковку. Вместе с гостевыми автостоянками суммарно предусмотрено 587 машино-мест. Въезды в новый квартал обустроят с проспекта Ленина и с улицы Артиллерийской.

На территории обустроят три детские игровые площадки, спортивную зону и уличный кинотеатр. Дворы, как сейчас популярно, будут без машин и закрытыми — только для жильцов. А вот по территории рядом с ЖК можно будет свободно гулять. К тому же застройщик приведет в порядок пешеходную зону вдоль квартала — от автодороги Меридиан до перекрестка Ленина и Артиллерийской. Разработана и стратегия борьбы с подтоплением местности после ливней. В частности, территория ЖК будет выше дороги.

«Почистим ливневку. У нас будет дренаж. Мы запроектировали три насосные станции, которые будут принудительно отводить воду в коллектор реки Игуменки. Она проходит по данному земельному участку, течет в бетонном кожухе под землей. Будут дополнительные ливневки, они помогут частично отводить воду с проспекта Ленина», — говорит руководитель проекта группы «Голос» Сергей Хлопцов.





Также проектом предусмотрены озеленение, эксплуатируемые крыши, шумозащитные экраны со стороны Меридиана, две трансформаторные подстанции. Автосервис рядом реконструирует фасады, чтобы гармонировать с жилым комплексом. Отдельно на презентации рассказали о бассейне. Будет не только 25-метровый с панорамным остеклением, но и детский. Рядом с чашами оборудуют сауны и хаммам, снежную комнату, тренажерный зал. Расширение проспекта Ленина или улицы Артиллерийской в этом месте не требуется.

«Конкретно здесь наши предшественники — градостроители заложили очень комфортную ширину дорог. Наверное, в ожидании, что этот квартал трансформируется в новый жилой район. Этот проект — приятный пример, когда инвестор понимает и разделяет ценности города и постарался все это отобразить», — отмечает начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Ольга Никитина.

На счету группы «Голос» проект возле «Видгофа» уже третий в рамках КРТ. Предыдущие — это жилые комплексы «4 Ленина» (на месте производственных площадок промышленной группы «Конар») и «Голос Кашириных» (на территории закрытого рынка). Компания «АПРИ» тоже работает в рамках КРТ: она начала строительство ЖК «Грани». Высотки возводят возле зоопарка на месте коммерческих помещений, парковки и парка аттракционов.





Всего в Челябинске администрация приняла решения о реализации 17 проектов КРТ, сообщила на презентации Ольга Никитина, 11 из них — по инициативе правообладателей, а 6 — по инициативе города. Еще в работе 50 локаций. Это в том числе более 25 районов с ветхими и аварийными домами (КРТ жилой застройки). Все эти проекты дают разнообразие застройки.

«В начале этого года правительство области утвердило возможность КРТ несмежных участков. Мы можем объединять несколько территорий, расположенных неподалеку друг от друга. На одном размещаем социальную инфраструктуру, на другом — инженерные объекты или благоустройство, на третьем — жилье. Это дает больший охват реновации. Смотрим практику других регионов. Челябинск — в лидерах работы по КРТ, обладает большой компетенцией по сносу аварийного жилья, переселению граждан», — отмечает Ольга Никитина.





Расселения ждут и жители поселка КПЗиС на Копейском шоссе. Проекты КРТ и в этом районе, и возле кинотеатра имени А. С. Пушкина сейчас в работе. Застройщики разрабатывают документацию по планировке территории, считают, сколько построят жилья и социальных объектов.

«Застройщики получали замечания, устраняли их. Площадки сложные. На Пушкина есть ограничение по высоте — до восьми этажей. Нужно было учесть моменты с инженерной инфраструктурой. На Копейском шоссе задача — создание школы, детского сада. На сегодня по обоим проектам ждем финальное рассмотрение документов. Если вопросов не останется, мы начнем подготовку к общественным обсуждениям. Через них проходят все проекты КРТ, граждане смогут ознакомиться с ними», — поясняет Ольга Никитина.

Среди других перспективных территорий для КРТ — квартал в границах улиц Трубников и Энергетиков в Ленинском районе, квартал в границах улиц Котина и Бажова в Тракторозаводском районе, бараки на улице Блюхера. Привлекательным для застройщиков является и Киргородок, но пока что там идет точечная застройка вне программы КРТ. Не оставляют в администрации и планов преобразить территорию возле элеватора в центре города. Активно ищут инвестора, который сможет не только построить дома, но и провести реконструкцию памятника архитектуры, заодно разработав концепцию нового использования здания.