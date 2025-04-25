В центре Челябинска началось строительство разноэтажного ЖК с бассейном

Возведение жилья и коммерческих помещений идет по программе комплексного развития территории

В границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина и автодороги Меридиан стартовало строительство второй очереди жилого квартала «Голос Меридиан». К четвертому кварталу 2028 года возведут дом переменной этажности на 651 квартиру с 25-метровым бассейном и подземным паркингом, сообщает пресс-служба застройщика.

Предусмотрена стройка семи жилых секций высотой от 9 до 22 этажей. На первых этажах сделают коммерческие помещения, где разместят заведения общепита, магазины и другие компании. В главной секции обустроят 25-метровый бассейн. На подземном паркинге будет 210 машиномест. В проекте КРТ также учтено благоустройство общественных пространств, в том числе прогулочной зоны.

Жилой комплекс объединит Центральный и Тракторозаводский районы Челябинска. На их стыке напротив гранд-отеля «Видгоф» много лет был заросший травой пустырь, говорит руководитель проекта «Голос Меридиан» Сергей Хлопцов.

«Мы стремились к тому, чтобы архитектура нового квартала стала логичным продолжением уже существующей застройки вдоль проспекта Ленина. Отсылки к сталинскому ампиру и конструктивизму не случайны, это „диалог“ с разными пластами городской истории»,— отмечает он.

Строительство ЖК началось в 2024 году. В рамках первой очереди занимались земляными работами и возводят одну секцию вдоль проспекта Ленина.