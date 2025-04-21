В Магнитогорске подписали договор о КРТ возле парка «Притяжение»

Рядом с территорией городского курорта построят жилье с коммерческими помещениями

Администрация Магнитогорска и «Группа Голос» подписали договор о комплексном развитии территории. Возле городского курорта «Притяжение» в партнерстве с ММК построят жилой район с коммерческими помещениями на первых этажах. На участке в 32 гектара возведут 220 тысяч квадратных метров площадей. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе челябинского девелопера.

Жилой комплекс будет включать дома переменной этажности от 5 до 24 этажей. Планируемая площадь квартир составит от 30 до 95 квадратных метров. Первая очередь строительства предусматривает сдачу 680 квартир, рассчитанных на проживание до 1500 человек. Общая площадь жилых и коммерческих помещений на первом этапе составит 44 тысячи «квадратов». К реализации приступят в 2025 году.

«Нам как компании важно не просто строить жилье, а создавать среду: красивую, комфортную, добрососедскую и современную. Наша задача в Магнитогорске — видоизменить местный рынок жилья и реализовать проект, который станет лицом города и даст толчок для его развития»,— отмечает генеральный директор «Группы Голос» Сергей Пахомов.

В границах застройки предусмотрены школа и детский сад, собственная котельная и центральная четырехполосная дорога. Предполагается продление парковой зоны внутрь жилого района за счет зеленых эксплуатируемых кровель, обустройство торговых улочек, дворовых пространств.

В строительство девелопер вложит собственные и заемные средства. «Группа Голос» уверяет, что в регионе нет аналогов такому проекту по масштабу и расположению. Срок реализации всего проекта составит 10 лет.