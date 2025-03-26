Региональный оператор КРТ появится в Челябинской области

Изменения в областной закон поддержал комитет по строительной политике ЗСО



В Челябинской области появится региональный оператор комплексного развития территорий (КРТ). Это станет возможным благодаря изменениям в областной закон, одобренным комитетом по строительной политике и ЖКХ Законодательного собрания. Проект закона внес губернатор Алексей Текслер.

Новый закон расширяет полномочия областного правительства, позволяя ему назначить юридическое лицо, которое будет выступать региональным оператором КРТ. По словам заместителя председателя Законодательного собрания Андрея Шмидта, это позволит реализовать комплексный подход к жилищному строительству. Предполагается, что оператор будет создан на базе областного фонда защиты прав дольщиков.

Региональный оператор возьмет на себя координацию проектов КРТ муниципального уровня, подготовку и реализацию проектов регионального значения, привлечение дополнительных источников финансирования, а также работу с частными инвесторами. Он будет контролировать все этапы реализации проектов КРТ.

Сейчас механизм КРТ планируется использовать в 10 муниципалитетах области на 97 территориях общей площадью 976 гектаров с потенциалом застройки 8,75 млн кв. метров. Решения по 33 территориям уже приняты, а по 17 заключены договоры с застройщиками.

Комитет рекомендовал депутатам Законодательного собрания принять законопроект в трех чтениях на ближайшем заседании.

Механизм КРТ, отметим, позволяет не только обновлять существующие застройки, но и осваивать новые перспективные территории.

Напомним, комплексное развитие территорий представляет собой реновацию городских территорий, включая снос аварийных домов и строительство новых объектов на их месте. Ранее мы сообщали, что столицу Южного Урала в этом году ждут перемены в связи с комплексным развитием территорий в Металлургическом, Тракторозаводском, Ленинском, Советском и Курчатовском районах.