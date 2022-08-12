В центре Челябинска к ноябрю создадут 23 платные парковки

Час стоянки будет стоить от 22 до 100 рублей

В Челябинске к ноябрю организуют 23 платные парковки. Автомобилистам придется оплачивать стоянку на Театральной площади, вдоль площади Революции, рядом с Историческим музеем, на Привокзальной площади, на некоторых участках улиц Сони Кривой, Елькина, Воровского, Красной, Цвиллинга, Тимирязева и проспекта Ленина, сообщили ИА «Первое областное» в мэрии.

«Эксплуатацию платных парковок в Челябинске планируется начать с ноября 2022 года. По состоянию на 29 июля ведутся работы по организации мест для размещения специализированного оборудования. Вся необходимая информация по платному парковочному пространству размещена на сайте parking74.ru», — рассказал вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Портал платных челябинских парковок находится в разработке. Сейчас на карте отмечено 8 стоянок на 606 мест.





Источник: сайт «Челябинское парковочное пространство»



Цены за час варьируются от 22 до 100 рублей. Дороже всего будет парковка на площади возле железнодорожного вокзала. Сутки, в зависимости от места парковки, обойдутся автовладельцу в сумму от 50 до 800 рублей. Водителю дадут 15 минут, чтобы оплатить стоянку. Еще четверть часа отводят на то, чтобы автомобилист покинул парковочное пространство.

В Челябинске оператором платных парковок назначено муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр». Планировалось, что деньги за стоянку на трех пилотных площадках (в сквере на площади Революции, напротив мэрии и возле управления ЮУЖД) начнут брать уже в июле, но старт проекта отложили на неопределенный срок.

Ранее министерство дорожного хозяйства и транспорта области подвело итоги опроса жителей Челябинска о необходимости организации платных парковок. Мнения высказали почти 2 тыс. человек. Платной парковкой готовы были пользоваться 65% жителей. 30% горожан считают, что бесплатное время парковки должно составлять 15–20 минут, 29% — 30 минут.