В Челябинске выбрали оператора платных парковок

МБУ «Геоцентр» организует сбор денег за стоянку автотранспорта

В Челябинске оператором платных парковок назначено муниципальное бюджетное учреждение «Геоцентр». Решение об этом принято сегодня, 28 июня, на заседании гордумы.

«Функции оператора платных парковок в Челябинске будет выполнять МБУ „Геоцентр“. Положение о платных парковках уже действует, и депутаты всего лишь внесли в него правку», — сообщил председатель гордумы Андрей Шмидт.

Напомним, в 2022 году в Челябинске стартовал проект по организации платных парковок. В качестве эксперимента запущено в работу три из них, в центре: в сквере на площади Революции, напротив мэрии и возле управления ЮУЖД. Всего — около 300 машино-мест. Планировалось, что деньги за стоянку начнут брать уже в июле, но старт проекта отложили на неопределенный срок.

Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. Ранее сообщалось, что реализацией займется компания-инвестор, которая уже запустила аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. Стоимость платных парковок в Челябинске будет сопоставима с условиями, действующими в соседних крупных городах.

В настоящий момент в разработке находится мобильное приложение для оплаты парковочного места. Заключено соглашение с агрегатором, который создает транспортное приложение и саму платформу, координирующую деятельность с уже работающими электронными площадками — системой «Город», ГИБДД.

Согласно ранее принятой комплексной схеме организации движения платные стоянки в будущем появятся на 11 центральных улицах: Цвиллинга, Советской, Пушкина, Свободы, Сони Кривой, Красной, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса и Труда. Количество машино-мест на них превысит 840. В 2019 году власти Челябинска отказались от создания платных парковок. Тогда было расторгнуто концессионное соглашение с дочерней структурой московской компании «РВМ капитал» — ООО «Администратор челябинского парковочного пространства».

В мае 2021 года министерство дорожного хозяйства и транспорта области подвело итоги опроса жителей Челябинска о необходимости организации платных парковок. Мнения высказали почти 2 тыс. человек. Платной парковкой готовы были пользоваться 65% жителей. 30% горожан считают, что бесплатное время парковки должно составлять 15–20 минут, 29% — 30 минут.

По данным системы СБИС, МБУ «Геоцентр» зарегистрировано в Челябинске в декабре 2020 года, владельцем является комитет дорожного хозяйства Челябинска. Учреждение отвечает за озеленение города, благоустройство остановок и пешеходных переходов. Директором является Александр Степанов. «Геоцентр» является учредителем управляющей компании «Челябинск» (40% акций) наряду с МУП «ПОВВ» (60% акций). Предшественником компании значится МУП «Геоцентр», оказывающее клининговые услуги в Челябинске, прекратило деятельность в декабре 2020 года.

