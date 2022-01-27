Мэрия Челябинска нашла инвестора для развития платных парковок

Деньги за стоянку в центре города начнут брать этим летом

В 2022 году в Челябинске стартовал проект по организации платных парковок. В качестве эксперимента начнут работать три из них: в сквере на площади Революции, напротив мэрии и возле управления ЮУЖД. Всего — около 300 машино-мест. Первые шесть месяцев стоянки будут работать бесплатно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части города и не затронет жилые кварталы. Муниципальным заказчиком выступит комитет дорожного хозяйства. Фактической реализацией займется компания-инвестор, которая уже запустила аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. Раскрывать название компании-партнера в пресс-службе мэрии отказались. Стоимость платных парковок в Челябинске будет сопоставима с условиями, действующими в соседних крупных городах.

Ранее в ответ на запрос ИА «Первое областное» в мэрии сообщали, что реализацией проекта занимается МКУ «Городская среда». Учреждение собиралось закупать оборудование почти на 7 млн рублей.

В настоящий момент в разработке находится мобильное приложение для оплаты парковочного места, прокомментировал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Заключено соглашение с техническим оператором, который создает транспортное приложение и саму платформу для реализации проекта. В течение шести месяцев будет отработка параметров проекта, технических возможностей связи со всеми электронными площадками — системой „Город“, ГИБДД. Это решение бы не состоялось, если правительство и город не начали в прошлом году активно заниматься развитием транспортной инфраструктуры», — отметил Андрей Ксензов.

Согласно ранее принятой комплексной схеме организации движения платные стоянки расположатся на 11 центральных улицах: Цвиллинга, Советской, Пушкина, Свободы, Сони Кривой, Красной, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса и Труда. Количество машино-мест на них превысит 840.

Напомним, в 2019 году власти Челябинска отказались от создания платных парковок. Тогда было расторгнуто концессионное соглашение с дочерней структурой московской компании «РВМ капитал» — ООО «Администратор челябинского парковочного пространства». Наталья Котова, которая тогда работала в статусе исполняющего обязанности мэра, отмечала, что город пока не готов к коммерческим парковкам.

В мае 2021 года министерство дорожного хозяйства и транспорта области подвело итоги опроса жителей Челябинска о необходимости организации платных парковок. Мнения высказали почти 2 тыс. человек. Платной парковкой готовы воспользоваться 65% жителей. 30% горожан считают, что бесплатное время парковки должно составлять 15—20 минут, 29% — 30 минут.