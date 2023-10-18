В Троицком районе займутся ремонтом опасного участка дороги

На работы готовы выделить 441,9 млн рублей

В Троицком районе Челябинской области планируют отремонтировать опасный участок дороги протяженностью почти шесть километров. Аукцион по поиску подрядчика, который займется проезжей частью, появился на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 441,9 млн рублей.



Речь идет о реконструкции автодороги Нижняя Санарка — Скалистый. Согласно документации с сайта госзакупок, протяженность проезжей части составляет 5 742 километра. В этом году там планируют провести подготовительные работы и ремонт водопропускных труб, а в 2024 и 2025 годах уже положить асфальт.

Подрядчик должен будет сдать объект к 25 октября 2025 года. Заказчиком аукциона выступило министерство дорожного строительства и транспорта Челябинской области. Заявки на участие в торгах принимают до 25 октября этого года.

Напомним, с жалобой на этот участок дороги в прокуратуру Троицкого района обратился местный житель. Тогда надзорное ведомство выяснило, что проезжая часть не отвечает требованиям безопасности дорожного движения из-за многочисленных повреждений. Кроме того, там нет разметки.

Прокурор внес представление региональному Миндортрансу об устранении нарушений закона. Так как они не были устранены, надзорное ведомство обратилось в суд. Советский райсуд Челябинска обязал ведомство привести дорогу в порядок в соответствии с требованиями ГОСТа.