До конца октября в Миассе достроят дорогу к базе «Форелька»

На асфальтирование участка выделено почти 14,5 млн рублей

В Миассе продолжается ремонт дорог. Службам необходимо завершить все объекты до наступления устойчивых холодов. Так, до конца месяца откроют новую дорогу к базе отдыха «Форелька», сообщает пресс-служба городской администрации.

Местные жители и гости Миасса долгое время ждали новую дорогу к турбазе. В этом году благодаря проекту «Дорожный рывок», инициированному губернатором Алексеем Текслером, участок уже запустят. На ремонт проезжей части от лагеря имени Феди Горелова к базе отдыха «Форелька» выделили почти 14,5 млн рублей. В администрации округа пообещали, что до конца октября асфальтирование участка завершится.

Кроме местных дорог в области активно ремонтируются дороги регионального значения. В Миндортрансе региона недавно рассказали о пуске участка от села Подовинного. Дорогу закончат асфальтировать раньше заявленного срока.