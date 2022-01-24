Суд обязал Миндортранс привести в порядок опасный участок дороги в Троицком районе

Работы должны быть выполнены до марта 2023 года

Прокуратура Троицкого района по обращению местных жителей проверила безопасность участка дороги в Троицком районе. Выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автодорога село Нижняя Санарка — село Скалистый, протяженностью свыше 6 км, находится в региональной собственности. Указанная дорога не отвечает требованиям обеспечения безопасности дорожного движения: проезжая часть дороги повреждена, отсутствует разметка.

«По результатам рассмотрения представления прокурора министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области нарушения не устранены, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением. В сентябре 2021 года решением Советского районного суда требования прокурора района удовлетворены, суд обязал министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу организовать приведение проезжей части автомобильной дороги в соответствие с требованиями ГОСТ, нанести на проезжую часть разметку», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд постановил выполнить работы до 1 марта 2023 года.