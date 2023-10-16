В Челябинске одновременно ремонтируют 19 участков дорог

Горожанам напомнили о введенных ограничениях движения

В Челябинске прямо сейчас реконструируют 19 участков дорог, 10 из них находятся в финальной стадии, там скоро пройдет приемка. В комитете дорожного хозяйства города напомнили о наиболее значимых ограничениях движения, вызванных ремонтами.

Из-за ремонта канализационного коллектора движение автомобилей до апреля следующего года ограничили на участке улицы Российской от Коммуны до проспекта Ленина. Ограничения движения также ввели на улице Татищева.

В центре города ремонтируют трамвайные пути. Это делается, чтобы трамвай был скоростным, не зависел от пробок и привлекал как можно больше пассажиров. Из-за работ ограничено движение автомобилей по Свердловскому проспекту и улице Цвиллинга.

Водителей попросили учитывать вводимые ограничения при планировании маршрута.

Напомним, работы проводят в рамках проекта «Дорожный рывок». Всего в 2023 году в регионе приведут в порядок 700 километров автодорог.