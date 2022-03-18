В Челябинской области задержали бизнесмена за попытку дачи взятки таможеннику

Обвиняемому грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 8 лет

На трассе А-310 в Троицком районе предприниматель был задержан при попытке дачи взятки таможеннику. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.



Мужчина предложил 50 тысяч рублей за пропуск грузовых машин из Казахстана в РФ в обход законных форм таможенного контроля. Подозреваемый был задержан в момент передачи денег.



В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы сроком на 8 лет.

