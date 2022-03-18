На трассе А-310 в Троицком районе предприниматель был задержан при попытке дачи взятки таможеннику. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Мужчина предложил 50 тысяч рублей за пропуск грузовых машин из Казахстана в РФ в обход законных форм таможенного контроля. Подозреваемый был задержан в момент передачи денег.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Ему грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы сроком на 8 лет.
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