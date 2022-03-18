ТЛК «Южноуральский» обеспечит торговые связи Челябинской области с Казахстаном и Китаем

Губернатор Алексей Текслер анонсировал «перезапуск» сухого порта

Власти Челябинской области планируют усилить работу по загрузке торгово-логистического комплекса «Южноуральский». В условиях транспортных ограничений из-за санкций этот проект может стать важным преимуществом региона из-за выгодного географического положения. Через Южный Урал можно выстраивать торговые потоки с Казахстаном и Китаем. О перспективе проекта губернатор Алексей Текслер рассказал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Главной проблемой для многих предприятий сейчас является логистика, отметил Алексей Текслер. Из-за санкций контейнеры с российской продукцией не обслуживают, грузы встали без движения. Также актуализировался вопрос перевозок железнодорожным транспортом внутри страны: многие компании вывели вагоны из эксплуатации из-за пандемии и снижения экономической активности.

По мнению Алексея Текслера, ТЛК «Южноуральский» уже сейчас может обрабатывать до 1 млн тонн контейнерных грузов. В перспективе мощности можно увеличить до 2,5 млн тонн.

«Стоит задача запустить заново ТЛК „Южноуральский“. Мы будем заниматься этим проектом, учитывая наш выход на Казахстан и Китай, в район Каспийского моря. Работа с Китаем — важное направление. Сейчас у нас есть возможность выстраивать долгосрочные партнерские отношения с КНР», — отметил губернатор.

ТЛК «Южноуральский» — крупнейший в стране «сухой порт» по обработке контейнерных грузов. Он на 100% принадлежит государству через дочернюю компанию Минтранса «Государственная транспортная лизинговая компания». ТЛК включает в себя шесть собственных железнодорожных путей, контейнерную площадку для обработки и хранения грузов площадью 14 га, а также склад класса А площадью 82 тыс. кв. м.