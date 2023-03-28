В старой части Миасса к осени благоустроят набережную

На работы направят более 27 миллионов рублей

В сентябре этого года в старой части Миасса откроют новую набережную. Подрядчика для проведения благоустройства в районе улиц Пушкина и Пролетарской уже выбрали во время аукциона из четырех претендентов. Администрация городского округа заключает контракт с компанией «ЛидерЭнерго». Она выполнит все необходимые работы за 27,7 млн рублей. Начальная цена составляла 35,4 млн рублей, сказано на портале госзакупок.





Благоустройство проведут по программе инициативного бюджетирования на правом и левом берегах реки Миасс возле плотины городского пруда.





Рядом с водоемом сделают лестницы, плиточные тротуары, дорожки из тротуарного камня, деревянную тропу.





У реки установят сцену, площадку для катания на велосипедах и роликах, качели с навесом и подсветкой, скамьи с цветниками, со спинкой и в виде коряг, шезлонги, переговорные трубы, стенды, урны и фонари.





На набережной будет видеонаблюдение. Не забудут про озеленение территории — вдоль улицы Пушкина высадят липы, кустарники и многолетние травы. В новом сквере у реки организуют велопарковку.





Подрядчик должен завершить работы до 18 сентября нынешнего года. Контракт же будет действовать до конца года.





Компания «ЛидерЭнерго» миасская, работает с мая 2020 года. Основное направление — электромонтажные работы, следует из информации в базе «СБИС». Владелец организации — Роман Долгополов. Генеральным директором является Денис Колоколов. В 2020—2021 годах в этой должности был сам Роман Долгополов.





Чистая прибыль компании в 2022 году составляла 7,3 млн рублей. «ЛидерЭнерго» участвовала в 16 аукционах, заключив восемь контрактов на сумму 36,2 млн рублей. Фирма ремонтировала линии освещения в Миассе и занималась их обслуживанием, предоставляла фонари для автодорог.



