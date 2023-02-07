На три проекта благоустройства городов Челябинской области выделят 255 млн рублей

Премьер-министр подписал документ, утверждающий это решение

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области 255 млн рублей на реализацию проектов благоустройства. Как сообщили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры, речь идет о тех южноуральских муниципалитетах, которые победили в федеральном конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проекты оценивала комиссия, состоящая из специалистов градостроительства, экономики, археологии, архитектуры и охраны культурного наследия.

«За все время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов», — заявил глава федерального правительства во время совещания со своими заместителями.

Финансирование получат сразу три наших города. Речь идет о проекте по созданию набережной в 5-м микрорайоне Троицка. Как сообщало ранее ИА «Первое областное», там появятся деревянные платформы с навесами, на которых разместят шезлонги и сделают комфортные спуски к воде. Рядом возведут детскую и спортивную площадки. Стоимость работ — 126 млн рублей (100 млн по конкурсу, а также областные и местные средства).

На федеральном уровне также поддержат деньгами проект по развитию природной городской территории вокруг озера Серебры в Карабаше. Благоустройство интегрируют в естественную среду за 70 млн рублей. Еще 85 млн рублей выделят на проект «Южный заряд» в Южноуральске по созданию современной центральной городской площади и прилегающей к ней части улицы Мира с Домом кино. Все работы в территориях — победителях конкурса запланированы уже на этот год.