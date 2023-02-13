В Челябинске благоустроят сквер в микрорайоне Парковом

На строительные работы направят почти 20 миллионов рублей

В Челябинске благоустроят сквер в микрорайоне Парковом. Объявлен тендер на сумму 19 миллионов 967 тысяч рублей. Идет поиск подрядчика, сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов в ходе аппаратного совещания в понедельник, 13 февраля.

В Челябинске готовятся к ремонту и благоустройству дворов. На прошлой неделе проверяющие осмотрели более 200 дворов, к содержанию 39 из которых есть замечания. Об этом в понедельник доложил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Те управляющие компании, которые попали в 2023 году в программы благоустройства, уже начали закупку малых форм. Новые лавочки, качели и детские площадки начнут устанавливать с наступлением подходящей погоды в регионе.