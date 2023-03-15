Жители Челябинской области выберут территории для благоустройства на 2024 год

Организаторы приглашают волонтеров помочь в проведении мероприятия

В России с 15 апреля по 31 мая пройдет ежегодное онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители смогут выбрать из предложенных вариантов объекты, которые хотят видеть обновленными в 2024 году. Для помощи в проведении мероприятия организаторы приглашают волонтеров. Добровольцы будут информировать людей о самом голосовании и о предоставленных на выбор объектах, рассказали в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Голосование проходит на платформе za.gorodsreda.ru, в этом году оно охватит более пяти тысяч объектов по всей стране. Те из них, что наберут большее число голосов, будут включены в перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Не все граждане владеют онлайн-технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима: 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян», — отметил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет, штабы открывают в каждом регионе.