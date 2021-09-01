В Озерске начали ремонт самого разбитого в городе шоссе

За два года дороги обновят на средства областного бюджета

В Озерске за два года отремонтируют шоссе с самым плотным в городе трафиком. Работы уже начались. На ремонт из регионального бюджета выделят 90 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году на первый этап ремонта в округ было направлено 65 млн рублей. На эти деньги подрядчики заменят асфальт на площади 5 тысяч кв. м. В этом году будет запущен участок с четырехполосным движением, и далее до поворота к микрорайону Татыш.

Второй этап капремонта запланирован на следующий год. Объем работ будет меньше — асфальтируют более 15 тысяч кв. м покрытия.

«Эта дорога была самой „убитой“. Я хочу еще раз поблагодарить губернатора Челябинской области Алексея Текслера за выделенные на ремонт средства. Заранее был подготовлен проект, асфальт здесь будет уложен в два слоя. Впервые был заключен контракт сроком на два года. В следующем году останется отремонтировать участок протяженностью более 400 метров. За два года мы сделаем хорошую новую дорогу, которой мы все будем долгое время с удовольствием пользоваться», — отметил глава округа Евгений Щербаков.

Он подчеркнул, что в округе идет системная работа по ремонту дорог. По его мнению, за последние пять лет удалось осуществить в этом направлении настоящий прорыв. Благодаря сотрудничеству с ПО «Маяк» удалось отремонтировать дороги Озерск — Касли, Озерск — Метлино, Татышское шоссе.

В администрации округа отметили, что, помимо капитального ремонта Озерского шоссе, в этом году в городе отремонтирован 21 участок дорожного полотна.