В Нязепетровске сверили темпы работ на крупных строительных объектах

В городе возводят ФОК и хирургический корпус

В Нязепетровске представители регионального минстроя проверили темпы работ на крупных объектах, строящихся по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Новый четырехэтажный хирургический корпус строится в Нязепетровске в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Он появится рядом с основным зданием больницы 1963 года постройки уже в следующем году. Площадь объекта превысит 6600 квадратных метров.





В него войдут сразу несколько отделений — хирургическое, акушерское и реанимация. Министр строительства и инфраструктуры Юрий Элбакидзе ознакомился с темпами работ на объекте.

Следующим социально значимым объектом, который возводится в Нязепетровске, является физкультурно-оздоровительный комплекс.





Реконструкция объекта незавершенного строительства проходит в рамках государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области».

Спортивный объект площадью свыше 5000 квадратных метров состоит из двух блоков, один из которых будет вмещать бассейн и спортивные залы, второй предназначен для размещения административных помещений. В планах завершить работы во втором полугодии 2024 года.