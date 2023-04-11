В Нязепетровске отремонтируют разрушающийся мост через реку Уфу На аварийное сооружение во время прямой линии один из жителей пожаловался Алексею Текслеру



В Нязепетровске запланирована реконструкция железобетонного моста через реку Уфу на улице Ленина, следует из данных сайта госзакупок. Ремонт разделили на три этапа. Работы должны полностью завершить к 30 октября 2025 года.



Длина моста составит чуть больше 153 метров. На нем будут две полосы, каждая из которых по 3,5 метра. Предусмотрены также две полосы безопасности, каждая из которых шириной в один метр.



После введения моста в эксплуатацию будет действовать гарантийный срок на устранение дефектов. На земляное полотно и слои основания дорожной одежды — 8 лет, нижний слой покрытия — 5 лет, верхний слой покрытия из асфальтобетона — 4 года.



Напомним, на прямую линию губернатора, которая прошла в декабре прошлого года, обратился житель Нязепетровска Анатолий Устинкин. Он спросил, когда будет отремонтирован мост через реку Уфу. Алексей Текслер потребовал от регионального Миндора ускорить темпы работ. Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев тогда отчитался, что проектно-сметная документация проекта готова, в 2023 году обещал начать ремонт. Он уточнил, что объект сложный — с пешеходным переходом и железнодорожным переездом.



Добавим, решение о реконструкции моста не могли принять в течение нескольких лет. Городские власти и РЖД не могли определиться, В Нязепетровске ищут подрядчика, который займется реконструкцией разрушающегося городского моста через реку Уфу. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составила 630 млн рублей. На аварийное сооружение один из жителей во время прямой линии пожаловался губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.В Нязепетровске запланирована реконструкция железобетонного моста через реку Уфу на улице Ленина, следует из данных сайта госзакупок. Ремонт разделили на три этапа. Работы должны полностью завершить к 30 октября 2025 года.Длина моста составит чуть больше 153 метров. На нем будут две полосы, каждая из которых по 3,5 метра. Предусмотрены также две полосы безопасности, каждая из которых шириной в один метр.После введения моста в эксплуатацию будет действовать гарантийный срок на устранение дефектов. На земляное полотно и слои основания дорожной одежды — 8 лет, нижний слой покрытия — 5 лет, верхний слой покрытия из асфальтобетона — 4 года.Напомним, на прямую линию губернатора, которая прошла в декабре прошлого года, обратился житель Нязепетровска Анатолий Устинкин. Он спросил, когда будет отремонтирован мост через реку Уфу. Алексей Текслер потребовал от регионального Миндора ускорить темпы работ. Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев тогда отчитался, что проектно-сметная документация проекта готова, в 2023 году обещал начать ремонт. Он уточнил, что объект сложный — с пешеходным переходом и железнодорожным переездом.Добавим, решение о реконструкции моста не могли принять в течение нескольких лет. Городские власти и РЖД не могли определиться, на чьем балансе находится мост.

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