В мэрии Трехгорного назвали сроки завершения реконструкции проблемного моста

Подрядчик возобновил работы на объекте

В Трехгорном подрядчик возобновил реконструкцию проблемного моста через ручей Смольный. В понедельник, 12 сентября, начались бетонные работы. Реконструкцию планируют завершить до конца 2022 года. Также готов проект ремонта второго аварийного моста, который планируют начать в 2023 году, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации города.

В мэрии рассказали, из-за чего возникли проблемы с реконструкцией объекта. Контракт на строительство заключили в 2021 году, в ноябре закрыли движение по мосту. Во время демонтажа обнаружили деформацию опор моста, а также крошение бетона.

Лабораторные исследования показали, что состояние фундамента не соответствует нормативам, показатели снижены втрое. Потребовались изменения в проекте. В июле 2022 года подрядчик приступил к работе, но в августе заявил о расторжении контракта.

«Стоимость контракта, заключенного в прошлом году, не покрывала реальных затрат подрядной организации на строительство. Произошло существенное удорожание всех материалов. Средства выделялись из двух источников: местный и региональный бюджеты. В случае расторжения контракта часть средств должна была вернуться в региональный бюджет, а строительство моста сдвинулось бы на неопределенный срок», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Трехгорного.

Местные власти совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области приняли меры, чтобы подрядная организация возобновила работу. Согласно контракту, строительство должны завершить до конца 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что прокурор города направил иск в суд о возложении на администрацию Трехгорного обязанности принять меры к проведению реконструкции моста.

В марте 2020 года обрушилась плита на мосту через ручей Бахтияров на автодороге Трехгорного, которая находится на городском балансе. Проверка прокуратуры показала, что состояние сооружения аварийное, им рекомендовали не пользоваться до проведения восстановительных работ.





В августе 2020 года была подготовлена проектно-сметная документация по реконструкции, но проект не получил положительного заключения госэкспертизы из-за того, что участок частично находился на территории городских лесов, где строительство объектов запрещено. Необходимо было изменить границы городских лесов и постановить территорию на кадастровый учет.

В текущем году Миндортранс региона ограничил проезд через мост. На сегодня все процедуры выполнены, после прохождения очередной госэкспертизы будут озвучены сроки заключения контракта на строительство. Строительно-монтажные работы планируются в 2023 году.

На это время администрация разрабатывает временный проезд через ручей Бахтияров по улице Горной. В администрации Трехгорного сообщают, что в ближайшее время разместят аукцион по определению подрядчика для устройства данного проезда.