На Таганае открыли уникальную смотровую площадку

Объект построили на Большой Каменной реке

В национальном парке «Таганай» на Большой Каменной реке завершили строительство смотровой площадки. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, площадка, «спрятанная» в ландшафт, не портит общий вид памятника природы и позволяет туристам в полной мере насладиться панорамой.

«По Большой Каменной реке теперь возможны безопасные зимние прогулки: на одной из самых известных таганайских достопримечательностей готова смотровая площадка. Она не похожа ни на одну из уже существующих на туристических маршрутах и позволит гостям национального парка пройтись по каменному „потоку“ и восхититься панорамой», — сообщили представители «Таганая».

Сложную конструкцию собирали прямо на месте и «прятали» в ландшафт, чтобы она не портила вид и позволяла туристам в полной мере наслаждаться природой.

Напомним, 15 октября на Таганае открыли новый маршрут к Большой Каменной реке. Он начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку «Тещин язык». На новой тропе обустроили подвесную переправу через реку Большая Тесьма, новый вход и указатели, которые туристы могут видеть на протяжении всего пути.