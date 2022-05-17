В Москве в 21-й раз выставили на торги здание представительства Челябинской области

Цена с последних торгов осталась прежней — 127 млн рублей

Министерство имущества Челябинской области в 21-й раз выставило на аукцион здание бывшего постоянного представительства региона в Москве. Начальная цена составляет 127,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах начали принимать еще 17 ноября 2021 года. Информация опубликована на федеральной электронной площадке.

Площадь трехэтажного здания составляет 765,7 кв. м. Объект построили по индивидуальному проекту в 1995 году в Тимирязевском районе Москвы. В особняке есть четыре отдельных кабинета для проведения деловых встреч и совещаний, гостиная, несколько комнат отдыха и кухня. Территория вокруг здания огорожена, имеется собственный гараж, действует пропускная система охраны. Постройка находится в пешеходной доступности от станций метро, трамвайной и троллейбусной остановок, железнодорожной станции.

Впервые здание постпредства Челябинской области выставили на аукцион в марте 2016-го с начальной ценой 243,9 млн рублей. По этой цене торги проводили еще два раза. После чего стоимость объекта начали снижать. Минимума цена достигла в августе 2021-го — 127,5 млн рублей.

Торги проведут на федеральной электронной площадке АО «ТЭК-Торг». Для участия в продаже объекта претенденту необходимо внести задаток — 20% от начальной цены. Сумма должна быть внесена до окончания приема заявок — 30 мая. Итоги планируют объявить 7 июня.