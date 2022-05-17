В Ярославле прошло первенство России по подводному спорту, в котором приняли участие около 400 спортсменов из 22 регионов страны. Южноуральские спортсмены из челябинской СШОР № 7 по плаванию завоевали 5 медалей, сообщает региональный Минспорт.
Три медали на всероссийских соревнованиях добыла Виолетта Дорохова. Она стала лучшей на дистанции 100 метров в подводном плавании. Также она стала второй на стометровке в ластах и третьей на самой короткой дистанции — 50 метров в ластах.
Другой челябинский спортсмен, Денис Лисенко, стал чемпионом на четырехсотметровке и завоевал бронзу на дистанции 200 метров в классических ластах. Тренируют спортсменов Анна Истомина, Елена Данилова и Анна Довнар.
Напомним, что челябинская спортсменка завоевала титул чемпионки России по подводному плаванию. Софья Стрелец не знала себе равных на дистанции 400 метров. Также челябинский спортсмен Дмитрий Сметанкин завоевал титул чемпиона России в подводном плавании. Он стал лучшим в классическом и динамичном апноэ.
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