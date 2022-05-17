Алексей Текслер посетил торжественное открытие Театра кукол

На концерте-презентации режиссер театра Александр Борок пообещал пять премьерных спектаклей в 2022 году

Во вторник, 17 мая, в Челябинске открылся отреставрированный Театр кукол им. Вольховского. Здание на Кирова, 8 ремонтировали с 2019 года, и наконец-то все работы завершены и на новой сцене покажут спектакли, готова афиша на май.







В театре отремонтировали каждый квадратный метр: все от водоснабжения до гримерок, от фасада до зрительских кресел, от пожарной сигнализации до буфета. Появился малый зал на 50 мест, а в большом зале установили первую в Челябинской области сцену-трансформер. Сцена состоит из 15 платформ, которые могут подниматься и опускаться на метр.

Полностью преобразилось фойе. Его превратили в универсальное пространство в экостиле для взрослых и детей: на стенах геометрические узоры в виде деревьев, под потолком сотня лампочек, в углу — круглые музыкальные кресла со встроенными колонками. Перед входом в зал гигантский экран, на котором транслируют спектакли в фойе.

«В челябинском Театре кукол исторически сложилась традиция постановки не только детских, но и взрослых спектаклей, а потому новое здание задумывалось универсальным, многофункциональным, позволяющим играть спектакли и проводить мероприятия для разных возрастных групп зрителей», — объясняет заместитель директора Никита Плеханов.

На открытии присутствовал Алексей Текслер. Губернатору провели экскурсию по фойе и цехам, объяснили принцип работы сцены-трансформера.





«Это театр моего детства, и мне очень приятно, что нынешнее поколение наших ребят может приходить сюда и получать удовольствие от спектаклей. Несколько лет коллектив театра работал на других площадках. Я надеюсь, что родные стены придадут новый импульс. Режиссер театра обещал минимум пять премьер в этом сезоне! Отдельное спасибо нашим строителям — зданию больше 110 лет, это объект культурного наследия. И я рад, что театр получился удобным для коллектива театра и для юных зрителей», — поделился Алексей Текслер.

Отметим, что на ремонт театра было выделено порядка 203 млн рублей, из них 140,4 из федерального бюджета и 63,3 миллиона из областного. Последний капитальный ремонт такого масштаба в театре был в 1972 году.

Большой фоторепортаж об обновленном Театре кукол смотрите здесь.