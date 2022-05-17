В Троицке для спасателей построят новое депо в 2022 году

Переезд должен состояться осенью

Спасатели города Троицка Челябинской области к 1 октября 2022 года переедут в новое специализированное здание, сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

«В Челябинской области сейчас восемь поисково-спасательных отрядов. Троицкий — единственный из них, который до сих пор базируется в неприспособленном здании. Там не помещается техника, нет места для хранения оборудования, которого много: аварийно-спасательное, водолазное, для сбора нефти, ртути и так далее. Новое здание будет отвечать всем требованиям», — рассказал Валерий Устинов.

Под базу спасателей в Троицке выделен участок по адресу улица Октябрьская, 49. Некапитальное одноэтажное здание из быстровозводимых конструкций будет включать в себя гараж для спасательного автомобиля, служебные и бытовые помещения для 18 бойцов отряда.

На строительство спасательного депо по решению губернатора Алексея Текслера из регионального бюджета выделено 24 млн рублей. К работам приступят сразу после завершения конкурсных процедур.