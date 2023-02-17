В Минсельхозе Челябинской области назвали причину скачка цен на лук

В некоторых магазинах за килограмм придется выложить 65 рублей

«Сезонный рост цен на овощи, в частности на лук, вызван рыночными условиями экономики. А именно: розничные цены на лук повысились в результате сокращения поставок из Средней Азии, где из-за аномальных холодов пострадала часть продукции и введен запрет на экспорт лука. Тем более что закон позволяет торговым организациям самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от текущей рыночной ситуации, когда учитывается соотношение спроса и предложения, колебания цен и товарных запасов»,

— прокомментировали в Минсельхозе региона.

«Продукцию из стран ближнего зарубежья планируется заместить поставками из Арабской Республики Египет»,

— уточнили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Как изменились цены на другие овощи за год?* Картофель — 31 рубль за кг (подешевел на 26%).

Капуста — 24 рубля за кг (стала дешевле на 55%).

Морковь — 32,4 рубля за кг (цена снизилась на 18%).

Огурцы — 217,6 рубля за кг (подорожали на 27,6%).

Помидоры — 167 рублей за кг (подешевели на 3,4%). *По данным Росстата на январь 2023-го и 2022 года.

Напомним, в Челябинской области торговые сети резко повысили цены на помидоры и огурцы. В некоторых магазинах стоимость огурцов достигла 999 рублей. Причина подорожания аналогичная — заморозки в Средней Азии.

Жители Челябинска обратили внимание на резко подорожавший лук. Его стоимость в разных торговых сетях колеблется от 55 до 65 рублей за килограмм. В пресс-службе регионального Минсельхоза объяснили изменение стоимости продукции сокращением поставок из Средней Азии. Из-за заморозков там погибла часть нового урожая.Читатель рассказал ИА «Первое областное», что лук резко подорожал на этой неделе. В «Магните» он стоит 65 рублей за килограмм. Цена фасованного лука в сетке — 55 рублей за килограмм. В «Пятерочке» на прошлой неделе килограмм лука продавали за 55 рублей, теперь цена уже 63 рубля.В свою очередь, торговые сети планируют сохранить постоянные поставки лука в регион. Они намерены увеличить закупки у российских производителей лука, уточнили в пресс-службе. Это позволит снизить розничные цены на продукцию.40% продаваемого лука завозят из-за рубежа. Еще 60% выращивают в России. На прилавках можно найти овощи из Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей.В Росстате пока не обнародованы данные о ценах на лук за февраль, но известна стоимость продукции в январе. Еще месяц назад овощ в регионе стоил 43,4 рубля. Это на 17 рублей дороже, чем в январе 2022 года.