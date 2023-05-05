В Челябинске стоимость лука с начала этого года увеличивается с каждым новым месяцем. Если в феврале цена выросла до 65 рублей за килограмм, то в мае она взлетела до 77 рублей. Какие факторы повлияли на ценообразование и как менялась стоимость овощей, выяснил корреспондент «Первого областного».
Мы изучили цены на овощи в мае этого года в одной из торговых сетей Челябинска. Например, тепличные огурцы стоят 129 рублей за килограмм, а колючие — 149 рублей за килограмм. Томаты можно купить за 189 рублей, а томаты «сливка» — за 219. Морковь сейчас продают по 42 рубля за килограмм.
Любопытно проследить, как менялись цены на овощи в течение нескольких лет. Мы изучили данные Росстата в промежутке с января 2021 года по март 2023-го. Период весьма показателен, так как Челябинская область в числе прочих пережила пандемию, а после вошла в период экономической турбулентности на фоне антироссийских санкций.
В январе 2021 года лук стоил 25 рублей, морковь — 27 рублей, огурцы — 149 рублей, помидоры — 166 рублей. В июле того же года морковь взлетела в цене до 85 рублей, огурцы подешевели до 72 рублей, а помидоры — до 101 рубля. В августе цена упала на все позиции. Осенью и зимой, наоборот, стала набирать в стоимости.
В январе 2022 года лук стоил 26 рублей, морковь — 39 рублей, огурцы — 170, а помидоры — 172 рубля. В феврале огурцы подорожали до 191 рубля, а в марте помидоры можно было купить за рекордные 249 рублей. Ближе к осени цены постепенно снижались, и уже в сентябре лук и морковь продавали за 24 рубля, огурцы — за 65, а помидоры за 74.
Таким образом, увеличение стоимости овощей характерно для зимы и весны. Сезонный фактор подтвердили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Челябинской области.
«За последнюю неделю, по данным мониторинга торговых сетей, цены на репчатый лук в среднем поднялись на 3%. Это сезонный рост цен, который связан с тем, что российские аграрии заканчивают реализацию лука и других овощей борщевого набора урожая прошлого года», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В феврале этого года стоимость лука достигла 65 рублей. Тогда региональный Минсельхоз объяснил это сокращением поставок из Средней Азии, в которой из-за заморозков погибла часть нового урожая.
В ведомстве уточняли, что торговые сети планировали увеличить закупки у российских производителей лука. Это позволило бы снизить розничные цены на продукцию. А лук из стран ближнего зарубежья хотели заместить поставками из Арабской Республики Египет.
Добавим, в России выращивают 60% лука. Оставшиеся 40% завозят из-за рубежа.
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