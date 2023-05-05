В Челябинске вновь выросли цены на лук

В одной из торговых сетей килограмм продают за 77 рублей

«За последнюю неделю, по данным мониторинга торговых сетей, цены на репчатый лук в среднем поднялись на 3%. Это сезонный рост цен, который связан с тем, что российские аграрии заканчивают реализацию лука и других овощей борщевого набора урожая прошлого года»,

— пояснили в пресс-службе ведомства.