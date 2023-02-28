В Челябинской области снизились цены на огурцы

Еще в начале февраля стоимость овощей была очень высокой

Средняя цена на огурцы в Челябинской области снизилась до 129 рублей за один килограмм. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области. Ведомство проводит еженедельный мониторинг цен. Указанная стоимость была зафиксирована 22 февраля. А вот в начале месяца в некоторых магазинах региона можно было найти огурцы по 999 рублей за килограмм.

«Цены на огурцы подвержены сезонному фактору, так как в зимний период предприятия используют усиленный режим освещения и обогрева. Вне зависимости от сезона растут затраты производителей на семена, удобрения, комплектующие, запчасти, тару и упаковку. В начале года также фиксируется рост стоимости энергоресурсов, топлива и проходит индексация заработной платы работников», — поясняют в Минсельхозе.

Еще одной причиной значительного роста цен на огурцы в конце января — начале февраля стало сокращение поставок этого овоща из стран Средней Азии. Там были заморозки, и часть урожая погибла.

На территории Челябинской области огурцы выращивают в тепличных хозяйствах в Челябинске, Усть-Катаве и поселке Наровчатка Агаповского района. В 2022 году аграрии региона собрали 31,3 тыс. тонн свежих огурцов, уточняют в Минсельхозе. Кроме местных овощей, в магазинах Челябинской области есть продукция из Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей. По данным торговых сетей, доля импортных овощей составляет около 40%, а 60% приходится на поставки российских производителей.

Как отмечают в региональном Минсельхозе, овощи поступают в магазины без перебоев, а на складах есть их достаточные запасы. Нового повышения цен на огурцы в ведомстве не ожидают. Более того, с наступлением весенне-летнего сезона прогнозируют постепенное снижение стоимости овощей.