Огурцы в Челябинской области подорожали из-за морозов в Средней Азии

Специалисты региональной КСП назвали причины роста цен на овощи

В течение нескольких недель в Челябинской области наблюдается повышение цен на огурцы, помидоры, лук. В некоторых магазинах можно найти огурцы по 999 рублей за килограмм, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Овощи открытого грунта дорожают из-за сезонности и морозов в Средней Азии. Там замерзла значительная часть нового урожая, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Почему дорожают овощи?





Сезонность

Вполне закономерно, что в зимний период стоимость овощей повышается из-за снижения запасов осеннего урожая в хранилищах. Кроме того, зима — самый дорогой сезон для тепличных овощей, находящихся в зависимости от энергоресурсов.

Проблемы импортеров

В Средней Азии, которая является основным поставщиком овощей, установился низкий температурный режим и большой объем свежего урожая замерз. Ситуация вынудила страны-импортеры ограничить вывоз продовольственных товаров, что привело к их дефициту на российском рынке и отразилось на ценах.

Рост издержек

Повышение цен связано и с увеличением себестоимости овощей, в том числе по причине закупки иностранных семян, проблем с логистикой и необходимости обслуживания импортного оборудования.

Покупательский ажиотаж

«Успеть купить, пока...» — этот принцип дополнительно стимулирует дефицит и рост цен. Все помнят историю с морковью 2021 года, когда на объективные причины наслоилось паническое настроение граждан.

В целом в 2022 году, по информации регионального министерства сельского хозяйства, подешевели:



капуста белокочанная свежая −49,23% (−21,02 руб./кг);

картофель −28,65% (−11,47 руб./кг);

яйцо куриное −19,22% (−16,82 руб./десяток).

Выросли цены на:

