В Миассе проводят публичные обсуждения по строительству мусороперерабатывающего завода

Предприятие планируют возвести к 2025 году

Администрация Миасского городского округа до 18 марта проводит общественные обсуждения проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса. Он позволит выполнять сортировку твердых коммунальных отходов и переработку вторичного сырья. Как сообщает пресс-служба мэрии, в холле здания администрации размещена экспозиция с материалами по проекту.

«Реализация данного проекта позволит разгрузить город Миасс от транзитных отходов из других муниципальных образований и позволит решить задачи национального проекта „Экология“, который предполагает к 2030 году направление на сортировку 100% всех отходов. Новое производство будет способствовать улучшению экологической ситуации и качеству городской среды в Миассе», — отмечает пресс-служба администрации Миасского городского округа.

Построить предприятие планируют к 2025 году на удаленном от жилой застройки участке и по требованиям законодательства, подчеркивают власти. Проект мусороперерабатывающего комплекса рассмотрят на заседаниях Общественной палаты Миасского городского округа и экологическом совете при главе муниципалитета. Запуск объекта позволит довести общий процент выборки годного к переработке мусора до 50%.

О планах построить предприятие впервые сообщалось летом 2021 года. Жители Миасса выступили против этого, поскольку под комплекс выделяли участок в районе озера Кошкуль, южнее автодороги Миасс — Верхний Атлян. Теперь объект планируется строить северо-западнее озера Песчаное, рядом с федеральной трассой М-5 «Урал». Площадь территории составляет 216 тыс. кв. м. Но и это место, по мнению горожан, не подходит, потому что неподалеку проходит пойма реки, есть риск попадания отходов в воду. Кроме того, рядом расположены Хамитовские болота, где водятся дикие кабаны. Строительство комплекса, по мнению экологов, может разрушить привычную для животных среду обитания.

В администрации также отмечают, что в случае изменений функциональной зоны (Е2 «Объекты размещения отходов потребления») земельный участок переведут в категорию «Земли промышленности». Сейчас это земли сельхозназначения. «Центр коммунального сервиса» ранее объявлял, что комплекс будет представлять собой только цех по сортировке и производственные площадки по переработке вторичного сырья. Полигон ТКО на территории Миасского городского округа размещать не будут.

До конца 2021 года в Миассе работал мусоросортировочный комплекс (находился по соседству с закрытой Васильевской свалкой). Но в декабре он прекратил работу из-за устаревших технологий и неэффективной выработки вторсырья. Новый объект будет принимать отходы еще и из Карабашского кластера. В Полетаево в итоге станут увозить меньше мусора.