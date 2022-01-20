Власти Миасса подобрали участок под строительство мусороперерабатывающего комплекса

Под завод хотят отдать земли сельхозназначения

Администрация Миасса готовится внести изменения в генплан и правила землепользования и застройки города: участок в 216 тысяч квадратных метров планируется отдать под строительство сортировочного и мусороперерабатывающего комплекса. Об этом власти просит руководство регоператора по обращению с отходами — Центра коммунального сервиса.



Проект комплекса был представлен на обсуждение жителей Миасса еще летом 2021 года, но тогда планы ЦКС натолкнулись на сопротивление горожан, которых не устроило место расположения сортировки в районе озера Кошкуль. Теперь комплекс планируется устроить в другом месте — северо-западнее озера Песчаное, неподалеку от федеральной трассы М-5 «Урал». В ЦКС утверждают, что земельный участок будет задействован только для сортировки и переработки мусора, складироваться отходы по-прежнему будут на полигоне в Полетаево.

Однако запланированный под застройку участок находится в зоне земель сельхозназначения. Как следует из официального комментария администрации Миасса (есть в распоряжении редакции), в середине декабря 2021 года гендиректор ЦКС Захид Камилов обратился в мэрию с просьбой изменить назначение земли на территориальную зону Е2 — «объекты размещения отходов потребления». Власти решили пойти навстречу: на сегодня подготовлено и передано на согласование соответствующее постановление. После его рассмотрения городским собранием депутатов проект решения представительного органа должен быть рассмотрен на публичных слушаниях, их дата пока не назначена.

Добавим, новость о планируемом строительстве вызвала обсуждение в соцсетях Миасса. Противники сортировочного комплекса утверждают, что выбранный ЦКС участок тоже не годится под размещение «мусорного» объекта. По их словам, неподалеку проходит пойма реки, есть риск попадания отходов в воду. Кроме того, рядом с участком расположены так называемые Хамитовские болота, где водятся дикие кабаны. Строительство комплекса может разрушить привычную для животных среду обитания.