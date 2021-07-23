В Миассе может появиться новый мусороперерабатывающий комплекс

Отходы будут перерабатывать в новые полезные вещи и материалы

В Миассе может появиться мусороперерабатывающий комплекс. Чтобы реализовать планы, требуется изменение статуса земель. Проект таких изменений вынесен на публичные слушания, которые состоятся 2 августа в 17:30 в конференц-зале администрации Миасского городского округа по адресу пр. Автозаводцев, 55.

После закрытия Васильевской свалки муниципалитет лишился места, куда можно было бы сдавать мусор от коммерческой деятельности, а также строительные отходы, спилы деревьев и крупные ветки.

Новое производство, которое предполагается разместить южнее автодороги Миасс — Верхний Атлян, будет принимать подобный мусор, его будут перерабатывать в новые полезные вещи и материалы (синтетические ткани для пошива спецодежды, дорожную плитку, технические грунты и удобрения). Площадка будет рассчитана на сортировку твердых коммунальных отходов и закроет потребности Миасса и ближайших к городу муниципалитетов.

«Выбор участка обсуждался Агентством инвестиционного развития Миасса. По словам специалистов, предлагаемая площадка идеально подходит для размещения производства. Это место сосредоточения промышленных объектов: через дорогу находится старый мусоросортировочный комплекс, западнее — Васильевская свалка, восточнее располагается добывающий карьер», — сообщили в компании «Ресайклинг», которая может выступить инвестором проекта.

При этом участок земли, который рассматривается, практически лишен зеленых насаждений. И в случае реализации планов вырубка леса не потребуется. Территория подбиралась именно с расчетом, чтобы исключить возможную вырубку деревьев. Это хорошо видно по спутниковым фотографиям: участок представляет из себя пустырь, на котором располагаются единичные деревья. Растения предполагается сохранить, вписав здания будущего комплекса между ними. Кроме того, на территории будущего комплекса планируется озеленение.

Предварительно рассматривался вопрос присвоения участку статуса земель производственного назначения, в кадастровых документах такие земли обозначены территориальной зоной с индексом «Г» с видом деятельности «Специальная деятельность». Однако в итоге с учетом новых требований законодательства в проект было внесено предложение о присвоении участку другого статуса — территориальной зоны с индексом «Е2». Только на таких территориальных зонах законом разрешено размещать объекты обращения с отходами.

Отметим, что предлагаемый вид разрешенной деятельности — «Специальная деятельность» — законодательство трактует очень широко. К таким видам деятельности, в частности, относятся: размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

Однако заниматься всеми видами деятельности, перечисленными в нормативных документах, в Миассе никто не предполагает. В проекте обоснования изменения статуса земель в разделе «Планируемое использование территории» совершенно четко и однозначно обозначено намерение «разместить на рассматриваемой территории новое производство по обращению с отходами и утилизации отсортированных материалов».

А в территориальной схеме обращения с ТКО, которая утверждена министерством экологии Челябинской области, объект называется мусоросортировочным комплексом с элементами утилизации. Утилизация — это переработка вторичного сырья. То есть никто никогда не предполагал и не предлагает устраивать полигон для захоронения, мусоросжигательный завод. Тем более что на данном участке это просто невозможно — ни одна госэкспертиза такое не пропустит, ведь локация находится в гористой местности со сложной подземной гидрологией.

«Еще раз подчеркнем, в настоящий момент предлагается изменить статус земель для организации современного сортировочного комплекса для извлечения из отходов вторичного сырья, а также размещения производств по переработке полезных фракций в новые полезные вещи и материалы. Так называемые, „хвосты“ — мусор, из которого уже извлечены полезные фракции, — будут вывозиться в соответствии с территориальной схемой — на полигон ТБО под Челябинск», — уточнили в «Ресайклинг».

С появлением нового объекта у миасцев также появится возможность цивилизованно сдавать на переработку отходы, которые не относятся к ТКО. При этом на контейнерных площадках Миасса будет организован раздельный сбор отходов.