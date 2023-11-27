В Магнитогорске завершается реконструкция очистных сооружений правого берега

Модернизацию проводят при финансовой поддержке Фонда развития территорий

В Магнитогорске завершают реконструкцию очистных сооружений на правом берегу. Масштабный проект модернизации коммунальной инфраструктуры проводят при финансовой поддержке Фонда развития территорий (ФРТ). В итоге улучшится очистка сточных вод. Это положительно повлияет на экологическую обстановку. За счет современного энергоэффективного оборудования снизится потребление энергоресурсов. Качественные коммунальные услуги будут получать более 300 тыс. жителей города, сообщает пресс-служба ФРТ.

«Работы по реконструкции очистных сооружений прежде всего продиктованы веянием времени: технологии, которые ранее использовались, не позволяют достичь тех параметров, которых требует законодательство. Поэтому было принято решение приступить к работам по реконструкции, в результате которых мы достигнем желаемых результатов по качеству очистки сточных вод»,— отмечал ранее глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Реконструкция очистных сооружений ежесуточной мощностью 89 тыс. куб. метров стартовала в 2020 году. Работы по заказу магнитогорского треста «Водоканал» идут в три этапа. В 2021 году модернизировали сооружения выпуска очищенных вод. Там применили новую схему очистки, поэтому на выходе стоки соответствуют требованиям водоема рыбохозяйственного назначения высшей категории. Сейчас завершается реконструкция сооружений биологической очистки и цеха механического обезвоживания. Пусконаладочные работы планируется провести в декабре.

«Закончили общестроительные работы по реконструкции ило- и осадкоуплотнителей, системы автоматизации теплового пункта. Заменили водомерный узел, смонтировали вентиляционные системы, проложили наружные сети электроснабжения и технологических коммуникаций, а также смонтировали технологическое оборудование и трубопроводы. Ожидается поставка оборудования для автоматизации технологического процесса»,— поясняют в ФРТ.

Первая очередь очистных сооружений правого берега была введена в эксплуатацию еще в 1963 году, вторая — в 1980-м. С тех пор оборудование устарело, оно не может обеспечивать необходимый уровень очистки. Река Урал, в которую попадают сточные воды, является рыбохозяйственным объектом, поэтому требуется более высокая степень очистки.