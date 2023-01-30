В Магнитогорске обновляют очистные сооружения для спасения реки Урал от загрязнений

В очистке стоков помогают микроорганизмы

В городе металлургов продолжается масштабная реконструкция очистных сооружений, начатая в 2019 году. Обе очереди этого объекта вводились еще в советские годы, но с тех пор изменились требования к качеству очистки стоков. Как сообщили в администрации Магнитогорска, подрядчик сейчас ведет работы на сооружениях биологической очистки: здесь микроорганизмы питаются загрязнениями, растворенными в воде. Очистные сооружения на днях посетил глава города Сергей Бердников.

«Работы по реконструкции очистных сооружений, прежде всего, продиктованы веянием времени: технологии, которые ранее использовались, не позволяют достичь тех параметров, которые требует законодательство. Поэтому было принято решение приступить к работам по реконструкции, в результате которых мы достигнем желаемых результатов по качеству очистки сточных вод», — заявил градоначальник.

Объект нужен для того, чтобы в реку Урал попадало как можно меньше загрязнений. Когда все работы по замене оборудования и строительству будут завершены, то концентрация нитратов, нитритов и аммонийного азота снизится на 40%. Изначально, как сообщало ранее ИА «Первое областное», реконструкция должна была завершиться в конце ноября прошлого года, но сроки сорвал подрядчик.

«Мы были вынуждены с ним расстаться, но сейчас я воочию убедился, что при новых подрядчиках работы идут даже в морозы — технологии это позволяют делать. Сделано все необходимое, чтобы закончить работы в срок», — резюмировал Сергей Бердников.

На работы по обновлению очистных сооружений в Магнитогорске было выделено полмиллиарда рублей. Отметим, что аналогичную реконструкцию проводят на очистных сооружениях в Челябинске, расположенных на Свердловском тракте, которые больше известны своим неприятным запахом. По инициативе губернатора Алексея Текслера большая часть финансирования этого проекта поступила из федерального центра. Также в декабре этого года будут запущены новые очистные сооружения в Карабаше.