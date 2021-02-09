В Магнитогорске открыли новые научные лаборатории

Университет имени Г.И. Носова презентовал центры коллективного пользования

Мастер-класс для студентов и преподавателей Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова по пользованию новыми научными лабораториями ознаменовал День российской науки. Три лаборатории: «Виртуальная и дополненная реальность», «Цифровое производство» и «Реверсивный инжиниринг» — созданы для развития университета в сфере научно-образовательной и инновационной деятельности. В мастер-классе принял участие и ректор Михаил Чукин.

Лаборатория «Виртуальная и дополненная реальность» — это центр, где будут обучаться специалисты в сфере цифровых технологий и заниматься исследованиями в области туризма, энергетики, архитектуры, машиностроения. Участники мастер-класса смогли оценить спроектированные учащимися виртуальные музеи, «умные» перчатки с датчиками. Вторая лаборатория под названием «Цифровое производство» представляет собой фабрику для реализации и использования новых цифровых технологий, операций либо перенастройки технологического процесса. «Реверсивный инжиниринг» — это целый комплекс технологий, программных и аппаратных средств, которые нужны там, где требуется запуск нового производства. Здесь же возможен ремонт уникального оборудования.

Михаил Чукин анонсировал открытие еще одной лаборатории по экономике — «Бережливое производство».