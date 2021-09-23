В Магнитогорске за 85 млн рублей реконструируют сквер «Трех поколений»

Благоустройство общественного пространства проведут в 2022 году

Администрация Магнитогорска ищет подрядчика для благоустройства сквера «Трех поколений». Начальная цена контракта составляет 85,5 млн рублей. Работы запланированы на 2022 год — с 1 мая по 31 сентября. Заявки на аукцион принимают до 30 сентября, сам конкурс проведут 4 октября, сказано на сайте госзакупок.

В течение пяти месяцев, согласно техзаданию, подрядчику нужно будет демонтировать существующие покрытия и уложить новые, сделать парковки для машин и велосипедов, беговые дорожки, спортивные и детские площадки, постелить газон, а также провести электромонтажные работы и оборудовать системы видео- и звукофикации. Кроме того, проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм и клумб. Отметим, что территорий для детей будет две — для малышей в возрасте до 5 лет и для юных горожан от 5 лет.





Благоустройство сквера «Трех поколений» площадью более 67 тыс. кв. м поддержали жители Магнитогорска. Эта общественная территория победила в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году, набрав более 18 тыс. голосов. Сквер находится в центре жилой застройки, он востребован местными жителями. Общественное пространство появилось в Магнитогорске в 1960-е годы, когда, как утверждают историки, город принимал Всесоюзный слет трех пионерских поколений.