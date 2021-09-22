В Магнитогорске открыли после реконструкции сквер «Патриотический»

Бывший «Магнит» сделали тематическим и посвятили войнам российской армии

Сегодня, 22 августа, в Магнитогорске состоялось торжественное открытие сквера «Патриотический» и скульптуры «Защитник Отечества». Мероприятие посетил глава города Сергей Бердников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Идея реконструкции сквера возле Правобережного центра дополнительного образования была актуальна для многих жителей Магнитогорска: общественное пространство давно находилось без внимания. В прошлом году создали план — решили сделать сквер тематическим, посвященным защитникам страны.

«У нас есть места, где можно возложить цветы и отдать дань уважения погибшим воинам. Но не было такого места, которое могло бы рассказать молодежи о воинской службе, о важности этой почетной обязанности каждого гражданина. Поэтому мы решили создать этот сквер, чтобы у жителей формировались правильные ценности, любовь и уважение к нашей Родине, армии. Мы планируем здесь проводить отправку наших призывников в вооруженные силы», — поделился глава Магнитогорска.

Центральным объектом сквера стала скульптурная композиция «Защитник Отечества», которая состоит из трех частей: фигуры воина в движении на высоком камне, а по краям — два гранитных массива с эмблемами различных родов войск. Автор монумента — скульптор Михаил Баскаков, отлил фигуру из бронзы екатеринбургский мастер Иван Дубровин.

«Я считаю, что этот памятник, который Михаил Баскаков сотворил, очень достойный, и таких мало в России. Наш коллектив 24 часа в сутки работал, чтобы успеть к запланированному сроку», — рассказал Иван Дубровин.

Обновленное общественное пространство также обзавелось шестью единицами боевой техники. Сначала танк Т-72, а также БТР-80, БМП-1, БМД-1, БРДМ, МТЛБ отреставрировали, а затем установили на специальных площадках. Там же разместили таблички с названием и QR-код, по которому можно пройти и прочитать подробную информацию про каждый вид техники.

В сквере установили современные светильники, лавочки и урны, а также обустроили дорожки и облагородили территорию вокруг скульптурной группы «Солнечные часы».