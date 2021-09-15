В Магнитогорске светофоры запустили в режиме «зеленой волны»

На крупных улицах увеличена пропускная способность транспорта

В Магнитогорске поменялся режим работы светофоров на пересечении улицы Грязнова с проспектом Ленина, улиц Марджани и Вознесенской – это участки в плотным трафиком. Эта мера призвана разгрузить транспортный поток со стороны ПАО «ММК» в сторону жилых микрорайонов и обеспечить проезд транспорта по так называемой «зеленой волне», сообщили в ГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

Теперь светофорные объекты на участках дорог с плотным трафиком работают в режиме «зеленой волны» для увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения.

«При движении по улице Грязнова со стороны Южного перехода на пересечении с улицей Вознесенской, Марджани и проспектом Ленина разрешающий (зеленый) сигнал светофора длится на пять секунд дольше, чем для встречного потока при движении по улице Грязнова со встречного направления», — пояснили в городском управлении ГИБДД.

Это крупные перекрестки, на которых часто происходят ДТП.

«Водители, двигающиеся по улице Грязнова со стороны проспекта Карла Маркса с левым поворотом, не уступают дорогу и совершают столкновения с автомобилями, следующими во встречном направлении прямо. В этой ситуации виновным в ДТП признается водитель транспортного средства, выполняющего маневр поворота налево», — пояснила старший инспектор группы по исполнению административного законодательства ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску капитан полиции Ольга Иванова.

Напомним, в этом году в Магнитогорске установлено 78 ультратонких светофора.