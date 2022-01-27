В Челябинской области запустят трамвай с аудиоэкскурсиями

На маршрут он будет выходить в пятницу, субботу и воскресенье

В Златоусте на постоянной основе начнет работать трамвай с аудиоэкскурсиями. Суть проекта — рассказывать о достопримечательностях и истории города в действующем трамвае. Билет на экскурсии входит в стоимость проезда, слушателями станут случайные пассажиры, которые едут по своим делам.



Выезды с экскурсиями в Златоусте уже удавалось организовывать в праздники, например 9 Мая. Идея понравилась горожанам, и поэтому экскурсионный трамвай решили запускать каждую неделю в пятницу, субботу и воскресенье.

Автор проекта — Джулия Беленко, начальник информационного отдела Центра развития туризма ЗГО. Проект девушки в 2021 году получил грант губернатора, и теперь появилась возможность установить в одном вагоне аудиосистему для экскурсий. Экскурсионный трамвай будет работать на маршруте № 2.

«По маршруту путь от одного района в другой занимает в среднем не менее 25 минут, протяженность от одной остановки до второй остановки большая, от пяти минут до одиннадцати минут. Все эти факторы указывают на техническую возможность установки в трамваях аудиоэкскурсии», — объясняет Джулия Беленко.





Проект подходит для Златоуста, так как именно там находится самая высокогорная трамвайная система в России. Туристы сравнивают поездку на трамвае с американскими горками: вагон то поднимается на холм и горы с сильным уклоном, то спускается вниз. И при этом из окон открывается пейзаж на Таганай, Косотур, Уреньгу, Александровскую сопку и реку Ай.

Экскурсионный трамвай выйдет на маршрут к концу 2022 года, но авторы проекта надеются, что запустить его получится уже весной.