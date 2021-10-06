Участок новой набережной за филармонией — от дома № 88 на улице Труда до улицы Кирова — ждет реконструкция. Двухэтажное кирпичное здание, в котором находятся репетиционные залы ансамбля танца «Урал», уже освободили для капитального ремонта. На днях танцоры и музыканты переехали на новую базу — в «Гагарин-парк».

По проекту площадка для репетиций увеличится на 150 квадратных метров: планируется пристроить дополнительные помещения, потребность в которых давно назрела: ансамбль прирастает новыми артистами, выросшими из детской студии. Однако архитектурный облик набережной будет выдержан в едином стиле. Прилегающие к зданию гаражи снесут.

«Мы надеемся, что до зимы, до снега уже приступим к ремонту. До тех пор, пока археологи не проведут там необходимые изыскания, так как мы находимся в границах объекта культурного наследия („Культурный слой г. Челябинска ХVIII—ХIX веков“. — Ред.). До зимы планируем снести аварийные гаражи, а в новом году начнется основная реконструкция внутри помещения», — рассказал директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.

Алексей Пелымский особо подчеркнул, что реконструированные здания буду гармонировать с Историческим музеем Южного Урала, создавая единую гармоничную архитектурную линию.

Доминантой и новым арт-объектом набережной станет Каслинский дворик.

«Идея давняя и нами очень любимая. Мы считаем, что в целом для города очень важно, чтобы наш местный бренд — каслинское литье — был представлен в историческом месте, на набережной. Пока архитектурной концепции нет. Мы будем обсуждать с главным архитектором города, как именно воплотить эту идею», — пояснил Алексей Пелымский.

Реконструкция и ремонтные работы займут, по предварительным оценкам, года два. Стоимость проекта в ценах 2020 года составляет 140 миллионов рублей.