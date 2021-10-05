В центре Челябинска благоустраивают новый сквер

Для горожан создадут зону отдыха с зеленью и скамейками

В Челябинске появился новый сквер на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта. Завершаются работы по благоустройству нового общественного пространства в рамках инициативного бюджетирования, сообщили в мэрии.

«При проектировании максимально сохранили имеющиеся деревья, а также провели дополнительное озеленение — высадили молодые деревья и кустарники, посеяли газонную траву, которая уже весной будет радовать посетителей. Проведены работы по планировке тропиночной сети, укладке плитки и травмобезопасного покрытия, установлена часть малых архитектурных форм», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Скоро здесь установят скамейки, смонтируют освещение, качели и построят спортивную площадку.

Напомним, 13 сентября губернатор Алексей Текслер осмотрел объекты благоустройства в Челябинске и посетил различные скверы города.