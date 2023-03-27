В Верхнем Уфалее началась подготовка к рекультивации свалки с 40‑летней историей

Подрядчик должен завершить работы в ноябре этого года

Специалисты ведут подготовительную работу по рекультивации свалки в Верхнем Уфалее, которая работала более 40 лет. Как сообщили в региональном Минэкологии, сейчас ведется подготовка территории, на место свозят необходимую для работы технику, а также возводят бытовые помещения и устанавливают информационные аншлаги. По словам начальника управления организации обращения с отходами Юлии Жуковой, основное техническое решение на первом этапе — разработка отходов из «тела» свалки и изготовление рекультивационного грунта.

«Впоследствии он будет использован для формирования проектного „тела“ свалки. На биологическом этапе „тело“ свалки будет засеяно газонной травой. Завершение работ планируется в ноябре 2023 года», — пояснила Юлия Жукова.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна». Площадь нынешнего полигона составляет 3,4 га, а мусор туда свозился со всего Верхнеуфалейского городского округа. Работы обойдутся казне в 91 млн рублей, в том числе на эти цели направили средства федерального бюджета — более 43 млн рублей.

В Минэкологии области добавили, что в рамках «Чистой страны» в нашем регионе планируется провести в этом году рекультивацию свалок в Карталах, а в 2023—2024 годах — в Златоусте. Прошлой осенью стало известно, что Челябинская область получит субсидию из Москвы в 143,3 млн рублей на приведение в порядок мусорных полигонов. ИА «Первое областное» ранее сообщало, что в результате конкурса определили исполнителя работ — челябинское ООО «СКБ «Форум».

О планах по рекультивации свалок в регионе подробно рассказывал губернатор Алексей Текслер во время заседания экологического совета. Глава региона подчеркнул, что в прошлом году удалось ликвидировать более 500 небольших свалок, а в этом году их количество станет меньше (около 200), но и площадь таких объектов будет больше.