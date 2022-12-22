Закрытую свалку в Челябинске будет обслуживать компания из Владимира

На работы направят 150 млн рублей

Управление экологии и природопользования администрации Челябинска заключает договор с компанией из Владимира «Баромембранная Технология — Сервис» на содержание рекультивированной городской свалки. Она как единственный участник победила в аукционе. Фирма будет поддерживать работу очистных сооружений и ухаживать за растениями. Контракт рассчитан на срок до 20 декабря 2023 года. Компании заплатят 150 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

«Площадь рекультивированного земельного участка составляет 771 167 квадратных метров. Подрядчику необходимо в зимний период осуществлять сгребание снега с территории твердых покрытий на площади более 26 тыс. квадратных метров, летом в течение 4–5 месяцев ухаживать за зелеными насаждениями (зеленым холмом) на площади более 701 тыс. квадратных метров. В перечень работ входит регулярный полив газона, подрезка и удобрение кустарников и деревьев»,— говорится в техзадании.

Компания из Владимира займется содержанием свалки во второй раз. Подобную работу специалисты выполняли в этом году. Продолжить деятельность на полигоне необходимо будет сразу после подписания договора с заказчиком.

Челябинскую свалку закрыли осенью 2018 года. Благодаря рекультивации, проводившейся в 2019–2021 годах в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», она превратилась по факту в зеленый холм. Количество выбросов с полигона сократилось на 62 тыс. тонн. Однако спрессованный мусор продолжает гнить и выделять вредные вещества — жидкий фильтрат и биогаз.





Для обезвреживания выбросов и сбора ливневых стоков работает система дегазации и фильтрации. Фильтрат собирают в резервуар, где с помощью специальной установки очищают до нормативных показателей, а образовавшуюся воду сливают в реку Миасс. То же самое делают с ливневыми стоками. Биогаз выкачивают из тела свалки и сжигают в специальной установке по обезвреживанию. Все очистные сооружения нужно привести в порядок после зимы и поддерживать их работоспособность, выполнять мероприятия по пожарной безопасности и обеспечивать проведение производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды.





Кроме того, весной и летом подрядчик будет ухаживать за газоном, которым укрыта свалка. Его площадь — 701 тыс. кв. метров. Холм нужно засеять многолетними травами, один раз в десять дней поливать, раз в двадцать дней — косить. Деревья, высаженные на 26 тыс. кв. метрах, надо периодически поливать и удобрять. Зимой в обязанности подрядчика входит уборка снега.

К техзаданию прилагаются параметры мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Подрядчик регулярно должен следить за химическими и биологическими показателями воздействия на окружающую среду, выполнять мониторинг состояния донных отложений, подземных вод, атмосферного воздуха.





ООО «Баромембранная Технология — Сервис» («БМТ — Сервис») зарегистрировано в 2019 году, сказано в базе данных «СБИС». Компания занимается промышленной водоподготовкой и очисткой сточных вод. Чистая прибыль в 2021 году составляла 6 млн рублей. Фирма участвовала в девяти аукционах, а победила в шести из них, в том числе в Челябинске. Два заключенных договора предусматривали биологическую рекультивацию полигона «Царево» в Московской области. Еще один — на рекультивацию свалки в Омске, которую закрыли еще в 1986 году. Два других контракта подписаны на установку мобильной системы очистки воды и устройство системы сбора свалочного фильтрата во Владивостоке.