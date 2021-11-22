В Челябинске в январе 2022 года откроют новый детский сад на 290 мест

Всего в городе строят 10 дошкольных учреждений

В Челябинске идет строительство десяти детских садов в разных районах города. Дошкольное учреждение на улице Гранитной, дом 4 на 290 мест будет открыто в начале 2022 года, об этом сообщил на аппаратном совещании у главы города заместитель мэра Владимир Шамне.

В Челябинске новый объект дошкольного образования по адресу улица Гранитная, дом 4 на 290 мест будет открыт в январе 2022 года, здание уже возведено, коммуникации запущены.

«Работы завершены, ведется устранение замечаний, идет комплектация мебелью и необходимым оборудованием. Общая строительная готовность — 100%», — отчитался Владимир Шамне.

Наталья Котова отметила, что в новом детском саду идет комплектация групп и уточнила, смогут ли дети в январе уже пойти в учреждение. На что получила утвердительный ответ своего зама.

«Объект сдадим до конца 2021 года, доукомплектация будет продолжаться в январе», — добавил Владимир Шамне.

Он также добавил, что завершаются работы и в детском саду на 260 мест по улице Хариса Юсупова. Здесь, по словам заместителя главы по вопросам градостроительства, строительная готовность составляет 94%.

Напомним, в городе на улице Шмакова началось строительство нового детского сада на 150 мест. С прошлой недели началась подготовка строительной площадки. Для этого пришлось снести 64 осины и березы. Но в мэрии пообещали, что во время благоустройства будущего объекта проведут компенсационную высадку кустарников и деревьев.