МФЦ для мигрантов построят в Челябинске к концу 2022 года

Иностранные граждане смогут получить все услуги по оформлению документов в одном месте

Компания из города Березовского Свердловской области «НПА-Профиль-ПУ» победила как единственный участник в аукционе на строительство МФЦ на улице Университетской Набережной в Челябинске. Торги проводило областное учреждение «Челябоблинвестстрой». Контракт с фирмой заключат по начальной цене 253,6 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Средства предоставят из бюджета Челябинской области.

Отметим, что аукцион проводился во второй раз. На первый никто не заявлялся. При этом начальная цена тогда была ниже — 228,3 млн рублей.

Информационное агентство «Первое областное» уже подробно рассказывало о проекте двухэтажного многофункционального центра. Так, построить его планируется к 1 декабря 2022 года (ранее был срок до 1 ноября) возле действующего МФЦ для автомобилистов. В новом здании разместят паспортно-визовую службу, управление по вопросам миграции, медцентр по освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства. Рядом предусмотрены парковка и небольшой сквер. Проект создания Единого миграционного центра представляли губернатору Алексею Текслеру в сентябре 2019 года.

«НПА-Профиль-ПУ», по данным базы «СБИС», работает с 2001 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С 2010 года входит в Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области. Чистая прибыль в 2020 году составляла 100 тыс. рублей. Компания заключала 115 контрактов на сумму почти 905 млн рублей.

В Челябинской области эта организация уже известна. Так, «НПА-Профиль-ПУ» получал контракт на завершение строительства ФОК в Нязепетровске. Прежний подрядчик не справился с задачей. Кроме того, компания проводит некоторые работы в рамках ремонта театра драмы в Челябинске и строит культурно-досуговый центр в селе Кичигино Увельского района.