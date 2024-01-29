В Магнитогорске построят детский сад на 230 мест

Речь идет о возведении двухэтажного здания

В Магнитогорске в Орджоникидзевском районе планируют построить детский садик на 230 мест. Аукцион по поиску подрядчика, который займется возведением здания, разместили на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 314 миллионов рублей.



Проект строительства садика получил положительное заключение государственной экспертизы. Двухэтажное здание, согласно документации, возведут в 150-м микрорайоне, который располагается в границах улиц Зеленый Лог, Тевосяна и шоссе Западное.





Рядом с садиком появятся площадки для игр и занятия спортом, а также хозяйственные площадки. В зависимости от места сделают травяное, песчаное или резиновое покрытия. Для защиты от солнца создадут теневые навесы с помещением для хранения игрушек.

Территорию вокруг детского сада оградят металлическим двухметровым забором.

Проектом предусмотрено размещение в садике 12 групп, которые включают в себя группы раннего возраста, дошкольного младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов.

Согласно документации, работы нужно выполнить с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 7 февраля этого года.

Напомним, ранее стало известно о строительстве школы в поселке Димитрово на левом берегу Магнитогорска. Она рассчитана на 500 мест. Разработкой проекта здания, выполнением инженерных изысканий, прохождением госэкспертизы и самим строительством занялся «Трест Магнитострой». Эта компания победила в аукционе от управления капитального строительства администрации Магнитогорска. На работы направят 813,9 миллиона рублей.