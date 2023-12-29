Под Челябинском готовится к открытию новый детский сад

В канун Нового года застройщик «Города L‑Town» получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию

В «Городе L-Town» под Челябинском завершено строительство детского сада «Елочка». За пару дней до Нового года получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Уже весной 2024 года детский сад примет первых воспитанников, сообщает компания «Голос. Девелопмент».

Трехэтажный детский сад рассчитан на 230 дошкольников. В учреждении будет группа для детей до трех лет. В садике оборудуют музыкальный и спортивно-гимнастический залы, кабинеты для творчества и медицинский блок с процедурным кабинетом.

«При строительстве садика застройщик взял за основу популярный скандинавский стиль. Помещения выполнены в бело-бежевой гамме и оттенках светлого дерева. Дополнительно каждый этаж обозначен своим цветом: желтым — малыши, зеленым — средние группы, синим — старшее звено», — отмечают в пресс-службе.

Все строительные и отделочные работы завершены. В ближайшее время управление образования администрации Сосновского района начнет формировать списки будущих воспитанников. Откроют садик не позднее апреля 2024 года.