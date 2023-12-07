Школу на 500 учащихся построят в магнитогорском поселке Димитрова

На разработку проекта и возведение здания дают два года

В поселке Димитрова в Магнитогорске (Орджоникидзевский район, левый берег) построят школу на 500 мест. Разработкой проекта здания, выполнением инженерных изысканий, прохождением госэкспертизы и самим строительством займется «Трест Магнитострой». Эта компания победила в аукционе от управления капитального строительства администрации Магнитогорска. На работы направят 813,9 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Контракт уже заключают.

По данным администрации Магнитогорска, одно из зданий школы № 42 на улице Коммунаров в поселке Димитрова было признано аварийным. Школьников распределили в другие учреждения для продолжения учебного процесса. Ветхое здание решили снести. Рабочая группа, состоящая из представителей администрации и местных жителей, определила место строительства новой современной школы. Выбор пал на участок за домом № 45 на улице Железняка.

Площадь здания составит 13,2 тысячи квадратных метров. По словам главы города Сергея Бердникова, школу начнут строить уже в 2024 году. Работы финансируются из бюджетов Магнитогорска и Челябинской области. Вся реализация проекта займет два года. Первый этап — разработка и согласование документации — следует завершить до конца мая 2024 года, а второй — строительство — до конца ноября 2025-го.

Добавим, что в 2022 году в поселке Димитрова по инициативе жителей построили и отремонтировали тротуары вдоль одноименной улицы. На ней находятся остановки и магазины.