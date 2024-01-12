На северо-западе Челябинска откроют детский сад на 206 мест

Он станет структурным подразделением детского садика № 47

Власти Челябинска выкупили у застройщика помещение, где в будущем город откроет муниципальный детский сад на 206 мест. Об этом в пятницу, 12 января, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.

Здание, о котором идет речь, расположено на Краснопольском проспекте. Право муниципальной собственности на будущий детский сад уже зарегистрировано.

Дошкольное учреждение станет структурным подразделением детского садика № 47 и сможет одновременно принять 206 воспитанников.

Между тем под Челябинском готовится к открытию новый детский сад. В канун Нового года застройщик «Города L‑Town» получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

